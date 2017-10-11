Милинкович-Савич интересен «Манчестер Сити»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

По слухам, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола впечатлен игрой хавбека. Английский клуб намерен договориться о покупке серба как можно раньше, чтобы избежать дальнейшего повышения цен.

Интерес к игроку приписывали «Баварии» и МЮ, а президент «Лацио» Клаудио Лотито говорил, что не продал игрока за 70 млн евро.

В прошлом сезоне 22-летний футболист забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач в 34 матчах Серии А.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте