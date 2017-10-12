«Порту» продлил контракт с Абубакаром

По сообщениям пресс-службы «Порту», нападающий Венсан Абубакар продлил контракт с клубом до 2021 года.
Ранее сообщалось, что Абубакар отказался переходить в «Марсель».
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|Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 14 тур
|08:00
|Матч завершен
|Сахалин
|3:1
|Зенит Ир
|08:00
|Матч завершен
|Смена К-А
|0:2
|Чита
|Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 13 тур
|14:00
|41’
|Ахмат (мол)
|0:3
|Спартак М (мол)
По сообщениям пресс-службы «Порту», нападающий Венсан Абубакар продлил контракт с клубом до 2021 года.
Ранее сообщалось, что Абубакар отказался переходить в «Марсель».
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