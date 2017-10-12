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Джордж Веа победил на президентских выборах в Либерии

сегодня, 05:12

Бывший игрок ПСЖ, «Милана», «Челси» и «Манчестер Сити», обладатель «Золотого мяча»-1995 Джордж Веа избран президентом Либерии. 51-летний экс-футболист во второй раз баллотировавшийся на пост главы государства, победил вице-президента Либерии Джозефа Бокая, информирует источник.

В 2005 году Веа во втором туре голосования проиграл на выборах президента страны Элен Джонсон-Селиф, набрав 40% голосов избирателей. Теперь бывший нападающий сборной Либерии сменит её на посту главы государства.

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
сегодня в 05:34
В России у футболистов нет такого авторитета в народе.
Василий 50
сегодня в 05:31
Вот это карьера.
Мало того, у него получится.
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