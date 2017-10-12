Полиция прогнала 150 цыган с территории будущего учебного центра ПСЖ

Сегодня утром с территории, где в будущем будет построен новый учебный центр для ПСЖ, были эвакуированы 150 лиц, принадлежащих к цыганской общине, которые незаконно обосновалась на территории. Еще 31 августа мэр города Пуасси подписал указ о том, что цыгане должны покинуть свое место расположения, однако те обжаловали указ в суде, что приостановило действие предписания.

27 сентября ситуация в суде всё же разрешилась, так как цыгане разместились на территории незаконно и стали засорять занимаемую площадь. Учебный центр в Пуасси планируется открыть в 2020 году.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте