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Полиция прогнала 150 цыган с территории будущего учебного центра ПСЖ

сегодня, 13:12

Сегодня утром с территории, где в будущем будет построен новый учебный центр для ПСЖ, были эвакуированы 150 лиц, принадлежащих к цыганской общине, которые незаконно обосновалась на территории. Еще 31 августа мэр города Пуасси подписал указ о том, что цыгане должны покинуть свое место расположения, однако те обжаловали указ в суде, что приостановило действие предписания.

27 сентября ситуация в суде всё же разрешилась, так как цыгане разместились на территории незаконно и стали засорять занимаемую площадь. Учебный центр в Пуасси планируется открыть в 2020 году.

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Все комментарии
Dominators ответил M@nCity
сегодня в 14:29
M@nCity:
Ты что, Гитлера почитаешь?
Нет . Мне понравился способ .
M@nCity ответил Dominators
сегодня в 14:28
Dominators:
Нужно делать как Гитлер . Объявить в 3 дневный срок ,что бы цыгане покинули территор .Третьего Рейха . Кто останется едет в концлагерь ....И все ....
    Dominators
    сегодня в 14:24
      Баба Яга против
      сегодня в 14:13
      Остапчук 67
      сегодня в 14:08
      Арабов или негров не прогнали бы.
      Абуссафар Аббасов
      сегодня в 13:56
      Это родственники Неймара
      RedDevil88
      сегодня в 13:43
      Луческу тоже там тёрся?)
      Don trambon
      сегодня в 13:37
      Скоро эти же цыгане с кучей беженцев вас, французов, из Франции выгонят))0
      Belgie2009
      сегодня в 13:36
      Не знал что, "эвакуированы 150 цыган" и "прогнали 150 цыган" одно и тоже..
      Марк Аврелий
      сегодня в 13:36
      У них там тысячи беженцев, а они цыган гоняют.
      RIR68
      сегодня в 13:34
      расчищают место для арабов)
      juchok
      сегодня в 13:31
      ОЛЛС
      сегодня в 13:28
      Продолжайте играться с толерантностью дальше.
      Доктор Шмурге
      сегодня в 13:26
      Власти Франции поступили нетолерантно. Цыганам надо подать иск в ЕСПЧ, чтоб тот присудил им пару миллионов евро в качестве компенсации пережитых глубоких душевных страданий и серьезнейших психологических травм. И землю, конечно, вернуть общине. А местным французам каяться и просить прощения у пострадавших цыган.
      Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 13:26
      На Крестовском и прогонять не надо, там все свои, хоть и другой контингент).
      За наших
      сегодня в 13:24
      их истреблять надо ..давай дэньги! дэньги давай! фууу...собаки паршивые.
      dalex83
      сегодня в 13:22
      Современный Нотр Дам Де Пари!
      Obdulio Varela
      сегодня в 13:20
      Ромэлы всегда около бабла трутся
      Skorp-winner
      сегодня в 13:18
      Луческу? гы-гы
      Igo0rek
      сегодня в 13:16
      Цыгане уже вообще обнаглели...
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