Экс-нападающий сборной Англии Мерсон возобновит карьеру в 49 лет

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон собирается возобновить карьеру игрока в 49 лет, приняв приглашение клуба «Керау» из 4-го по силе дивизиона Уэльса, сообщает источник.

Мерсон официально завершил карьеру игрока в 2006 году и стал футбольным экспертом, но в 2012 провёл несколько матчей за клубы из низших лиг.

Сегодня также стало известно, что карьеру футболиста намерен возобновить бывший форвард «Интера» и сборной Бразилии Адриано.

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