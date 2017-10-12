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Шевченко продолжит работать со сборной Украины

сегодня, 12:39

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжит работу на своем посту. Местная футбольная Федерация не планирует менять наставника и его тренерский штаб.

Планируется, что именно Шевченко соберет команду в ноябре 2017 года для проведения товарищеского матча. О дальнейших планах Федерации еще неизвестно, но пока ни одна из других кандидатур не рассматривается.

Шевченко подписал в 2016 году контракт по схеме «2+2». Он не сумел вывести команду на чемпионат мира в России.

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Все комментарии
dimagas1 ответил RussianHorse
сегодня в 13:09
RussianHorse:
Кому нужна эта сборная, кто из иностранных ,нормальных тренеров захочет жить в этой стране?
Да ты шутник,сборная кацапстана можно подумать нарасхват)))
Прям вижу очередь Конте,Моуриньйо,Гвардиола рожи лупят друг-другу за эту должность)))
Napoleon Bonapart ответил Alex-96
сегодня в 13:07
Alex-96:
Это значит мы коклов и на ЧЕ-2020 тоже не увидим?
Очень хочется верить!!!
RussianHorse ответил RUSTY8
сегодня в 13:07
RUSTY8:
печально, неужто больше некого ставить(((
Кому нужна эта сборная, кто из иностранных ,нормальных тренеров захочет жить в этой стране?
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:00
Шевченко не вывел сборную на ЧМ, не выведет и на ЧЕ.
Alex-96
сегодня в 12:56
Это значит мы коклов и на ЧЕ-2020 тоже не увидим?
RUSTY8
сегодня в 12:45
печально, неужто больше некого ставить(((
нечитайло
сегодня в 12:43
Этож пророссийский агент, ему была поставлена задача не пройти на Чм,по заданию путина, а они не поняли этого
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