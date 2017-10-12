Шевченко продолжит работать со сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжит работу на своем посту. Местная футбольная Федерация не планирует менять наставника и его тренерский штаб.

Планируется, что именно Шевченко соберет команду в ноябре 2017 года для проведения товарищеского матча. О дальнейших планах Федерации еще неизвестно, но пока ни одна из других кандидатур не рассматривается.

Шевченко подписал в 2016 году контракт по схеме «2+2». Он не сумел вывести команду на чемпионат мира в России.

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