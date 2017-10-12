Исландия во время ЧМ-2018 будет базироваться в Геленджике

Сборная Исландии во время ЧМ-2018 будет базироваться в Геленджике. Об этом рассказала управляющий директор Федерации футбола Исландии Клара Бьяртмарс.

«Мы начинаем подготовку к чемпионату, предстоит еще раз пройтись по составу сборной. Важно не повторить ошибок, допущенных перед чемпионатом Европы во Франции. Необходимо обеспечить достойную поддержку футбольных мероприятий в стране, которые не должны оказаться в тени большого международного проекта. А еще нам в федерации, судя по всему, понадобится расширить штат».

По ее словам, представители федерации успели уже несколько раз побывать в России. Они довольны увиденным и уже выбрали базу для сборной - Геленджик.

Исландия стала самой малонаселенной страной, когда-либо отбиравшейся на чемпионат мира. Население острова составляет всего 335 тысяч человек.

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