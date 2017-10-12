Президент «Днепра-1»: «Куча отбросов, буцая детей ногами, вломилась в сектор болельщиков»

Президент «Днепра-1» Юрий Береза прокомментировал вчерашний инцидент, когда ультрас «Днепра» избили его и болельщиков команды.

«На самом деле я хорошо смотрел только первый тайм. К сожалению, во время перерыва, не знаю, кто не сработал, возникла такая ситуация, что какая-то куча отбросов, сметая на своём пути детей, буцая их ногами, вломилась в сектор, где находились болельщики СК „Днепр-1“.

Знаете, что было сегодня самое обидное? То, что приехали на футбол 700 детей из сельских школ области, в том числе из интернатов. И почему я не отошёл и не отойду никогда в таких ситуациях, ведь идет увалень и бьёт ребёнка с ноги… А этот ребёнок и так остался без родителей. Это неправильно и это не решается на футбольном стадионе.

Думаю, что в ближайшее время будет заседание ФФУ и ПФЛ. Футбольные хулиганы не должны мешать смотреть хороший футбол обычным болельщикам. Это точно, я в этом убеждён. И поверьте, я сделаю всё как законодатель, чтобы ответ был довольно жёстким. Тем, кто приходит не болеть, а драться на стадион, не место на спортивных аренах».

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