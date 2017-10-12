Юсупов: «Уже прошла операция, вроде, успешно»

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов успешно перенес операцию на крестообразных связках. Об этом игрок сообщил посредством поста в сети Instagram.

«Не считая родных и близких, футбол - самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, из-за тяжелой травмы придется пропустить примерно полгода, хотя сделаю все от себя зависящее, чтоб сократить время восстановления.

Уже прошла операция, вроде, успешно. Огромное спасибо докторам и руководству „Ростова“ и „Зенита“, которые быстро все сделали и очень оперативно положили меня на операцию. Еще хочу сказать большое спасибо всем, кто поддержал меня и лично, и в интернете. В такую непростую минуту каждое доброе слово, каждый комментарий для меня на вес золота. Желаю всем здоровья и обходиться без травм, пожалуй, в жизни это самое главное».

Публикация от Артур Юсупов (@jusup8) Окт 12 2017 в 7:16 PDT

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