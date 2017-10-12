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Бердыев: «Перерыв пошёл на пользу „Рубину“»

сегодня, 18:42
РостовРостов-:-РубинРубин15.10.2017 в 16:30 Не начался

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча чемпионата России с «Ростовом».

«Думаю, что перерыв на пользу пошел команде. Психологическая ситуация была не очень хорошая. Вроде при равных играх или с некоторым нашим преимуществом мы теряли очки или, более того, проигрывали. Не знаю, в каком состоянии приехали сборники, но слава богу, что без серьезных травм. Это радует.

Мы готовимся к „Ростову“ так же, как и к другим командам. Конечно, есть принципиальные перестроения, которые свойственны Леониду Кучуку.

Сердар Азмун забил за сборную на „Казань Арене“. Поможет ли ему психологически этот гол? Тут такая ситуация: есть моменты, которые он не забивает в игре, но забивает на тренировках. Такая неуверенность была, поэтому, думаю, этот гол его психологически разгрузит. Тем более, на родном стадионе».

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Все комментарии
нечитайло
сегодня в 19:05
Вот как раз и увидим
Казанский
сегодня в 19:05
Верим в победу Рубина
Казанский ответил Goal2
сегодня в 19:04
Goal2:
Принципиальный матч предстоит по ходу жаль, если не покажут на общедоступном канале.
Телеканал «Матч ТВ» покажет игру 13-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Рубином» в прямом эфире.

Матч пройдёт 15 октября на стадионе «Олимп-2». Начало в 16:30 мск.

Трансляция начнется в 16:15.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 18:59
Надеюсь болелы достойно примут Бекиевича. Будет битва. Удачи и победы сильнейшему!
loko7
сегодня в 18:55
Очень интересный матч нас ожидает.
Goal2
сегодня в 18:50
Принципиальный матч предстоит по ходу жаль, если не покажут на общедоступном канале.
Gangnam_Style
сегодня в 18:46
Рубин всего в трёх очках от пятого места, а там и за пьедестал можно начать борьбу уже.
Вот за кого за кого, а за них я точно не волнуюсь под началом Бердыеча... Просто долго разгоняются.
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