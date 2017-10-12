Бердыев: «Перерыв пошёл на пользу „Рубину“»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча чемпионата России с «Ростовом».

«Думаю, что перерыв на пользу пошел команде. Психологическая ситуация была не очень хорошая. Вроде при равных играх или с некоторым нашим преимуществом мы теряли очки или, более того, проигрывали. Не знаю, в каком состоянии приехали сборники, но слава богу, что без серьезных травм. Это радует.

Мы готовимся к „Ростову“ так же, как и к другим командам. Конечно, есть принципиальные перестроения, которые свойственны Леониду Кучуку.

Сердар Азмун забил за сборную на „Казань Арене“. Поможет ли ему психологически этот гол? Тут такая ситуация: есть моменты, которые он не забивает в игре, но забивает на тренировках. Такая неуверенность была, поэтому, думаю, этот гол его психологически разгрузит. Тем более, на родном стадионе».

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