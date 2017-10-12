Хашиг: «Система VAR не дешёвая, но её цена адекватна на фоне издержек из-за ошибок судей»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг рассказал о системе видеоповторов Hawk-Eye, которую «быки» установят на своем стадионе первыми из клубов России:

«Мы заключили контракт, срок поставки оборудования - 2 месяца. Но постараемся привезти все за полтора, чтобы успеть к матчу с „Ахматом“ (3 декабря). Инициаторами мы не являемся, введение системы видеоповторов не частная лавочка. Просто когда вокруг все только об этом говорят, кто-то должен был это сделать.

Дорого ли обошлась аппаратура? Дорого или дешево - это всегда вопрос обсуждаемый. Мы заплатили за все оборудование, доставку, монтаж и первичное обучение 175 тысяч фунтов. Это немаленькая сумма, но клубы несут такие огромные издержки, связанные с ошибками судей, что затраты вполне адекватны. Там все, кроме системы определения взятия ворот. Она достаточно дорогая и не всем клубам по карману.

Намерены ли мы устроить технологическую революцию? Здесь можно долго спорить, но прогресс не остановишь. Мы знаем, что есть точка зрения, в соответствии с которой приятно обсуждать судейские ошибки, а не футбол. Мы с такой точкой зрения не согласны. Любая введенная система должна проходить тестирование, и мы согласились быть первыми».

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