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Систему видеоповторов впервые опробуют в РФПЛ на матче «Краснодар» - «Ахмат»

сегодня, 17:45
КраснодарКраснодар-:-АхматАхмат03.12.2017 в 16:30 Не начался

«Краснодар» сообщил, что система видеоповторов Hawk-Eye будет впервые использована на матче 19-го тура РФПЛ с «Ахматом», который состоится 3 декабря.

Система Hawk-Eye (орлиный глаз) прошедшим летом тестировалась на российском Кубке Конфедераций 2017. 10 специальных камер, установленных по периметру поля стадиона ФК «Краснодар», будут отслеживать ход игры, и в случае возникновения спорных ситуаций главный арбитр прибегнет к видеопомощи (VAR). Разработки системы ранее успешно внедрены в других видах спорта – теннисе, снукере, бадминтоне и крикете.

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Все комментарии
eaguar
сегодня в 18:57
На Зенит - Арсенал опробуйте .
Там будет много вопросов к судьям .
Tommy Lee
сегодня в 18:49
Так вроде Hawk-Eye определяет только положение мяча (снаряда).
Старый Пью ответил КЭТиК
сегодня в 18:46
КЭТиК:
Игра станет честнее.
Скажем так:
нечестные схемы переместятся из управления судейскими решениями в какую-то другую плоскость
Аденн
сегодня в 18:46
а, что Баклан-арена не потянет новшество? Или все средства Милерком направлены на обслуживание адмресурса и судеек.
Шуnя771
сегодня в 18:41
Систему видеоповторов впервые опробуют в РФПЛ на матче «Краснодар» - «Ахмат»

Мну кажется её уже обкатали в супермаркетах "Магнит"!))
RIR68 ответил Sully
сегодня в 18:26
Sully:
- Лианит Орнольдавич а что у вас за чемодан в правой руке?
а ни што. к футболу никакого отношения не имеет. это украденные деньги акционеров ФК Открытие!!!
Sully ответил RIR68
сегодня в 18:23
RIR68:
Федун: "выключите камеру я не давал официального разрешения на съёмку. я подам на вас в суд".
- Лианит Орнольдавич а что у вас за чемодан в правой руке?
Остапчук 67
сегодня в 18:22
Оперативно Галицкий реагирует.
RIR68
сегодня в 18:21
Федун: "выключите камеру я не давал официального разрешения на съёмку. я подам на вас в суд".
Sully ответил Port-Petrovsk007
сегодня в 18:21
Port-Petrovsk007:
Почему Спартаку ? Вас тоже коснется. ) Потому что если провести калькуляцию ошибок в пользу столичных команд в сравнении с теми же южанами, перекос в трактовке спорных моментов в вашу общую сторону будет весьма солидным, просто этим не занимаются ) А особенно заметно это становится,когда тот или иной южный клуб начинает взмывать высоко , здесь уже " а за ценою мы не постоим" в ходу ) Терек,Анжи,Ростов и Краснодар яркие примеры , но вам не выгодно замечать такое )
ну как бы судьи и в Европе какие-то спорные моменты в основном трактуют в пользу топов, вон примеров много, Англия, Сериал, ЛаЛига... да это походу везде так... насчет ошибок судей, не только в РФ они косоглазые, ошибаются конкретно даже в ЛЧ, ЧЕ, ЧМ...

p.s. будь сейчас ваш Анжи с Этооевым, Виллианом, Диаррой и остальными, в условном матче Анжи - СКА, судья в спорном моменте выберет в пользу первых)
bexxx
сегодня в 18:18
На стадионе зенита такого не будет, зачем им рисковать😂 ведь могут не попасть даже ЛЕ
Port-Petrovsk007 ответил Sully
сегодня в 18:13
Sully:
выходит хана спартаку...
Почему Спартаку ? Вас тоже коснется. ) Потому что если
провести калькуляцию ошибок в пользу столичных команд
в сравнении с теми же южанами, перекос в трактовке спорных моментов
в вашу общую сторону будет весьма солидным, просто этим не занимаются )
А особенно заметно это становится,когда тот или иной южный клуб
начинает взмывать высоко , здесь уже " а за ценою мы не постоим" в ходу )
Терек,Анжи,Ростов и Краснодар яркие примеры , но вам не выгодно замечать такое )
drug01
сегодня в 18:11
Заказ Чубайсу изготовить отечественную систему....большой откат гарантирован деньги выделит Мутко!
cska plus ответил makkie
сегодня в 18:10
makkie:
Отлично, давно пора по справедливости все решать. Надеюсь, удачно обкатают систему - нам с ней жить)
А безбородова на пенсию?
Филипповых
сегодня в 18:08
А почему не на матче зэнит - Урал?
Sully ответил makkie
сегодня в 18:08
makkie:
Отлично, давно пора по справедливости все решать. Надеюсь, удачно обкатают систему - нам с ней жить)
как тогда Федун будет договариваться? так и до ФНЛ недалеко!
cska plus ответил denmig
сегодня в 18:07
denmig:
То есть можно смело ставить на Ахмат!? - теперь галицкий свои продпакеты судейкам типа не раздаст!?
Ты лучше сделай ставку на Ахмат послезавтра.
Sully ответил Port-Petrovsk007
сегодня в 18:07
Port-Petrovsk007:
По крайней мере,у региональных команд появится хоть шанс миновать произвол,который происходит в их матчах с участием богатых столичных команд, когда в равной игре регионалов "режут".
выходит хана спартаку...
andreika20133
сегодня в 18:06
Мне вообще непонятно что так мучительно долго думать вводит повтор или нет. Давно пора. Регламентировать чтоб не по каждой подножке . И пусть проверяют был пендаль или нет. Капитан спартака расстроится но это можно пережить.
makkie
сегодня в 18:05
Отлично, давно пора по справедливости все решать.
Надеюсь, удачно обкатают систему - нам с ней жить)
Port-Petrovsk007 ответил Sully
сегодня в 18:04
Sully:
Лапочкин тоже принимает чемоданы от Фидуна.
По крайней мере,у региональных команд появится хоть шанс
миновать произвол,который происходит в их матчах с участием
богатых столичных команд, когда в равной игре регионалов "режут".
MIKITA463295
сегодня в 18:03
Мало поставить камеры,нужны еще правила...
denmig
сегодня в 18:01
То есть можно смело ставить на Ахмат!? - теперь галицкий свои продпакеты судейкам типа не раздаст!?
cska plus ответил Sully
сегодня в 17:59
Sully:
Лапочкин тоже принимает чемоданы от Фидуна.
безбородов ключевая фигура в спартаке, играет на любой позиции.
ФорвардЪ
сегодня в 17:58
Хорошо. За честный футбол!
Sully ответил cska plus
сегодня в 17:55
cska plus:
Лучше бы с спартаком когда в составе безбородов.
Лапочкин тоже принимает чемоданы от Фидуна.
КЭТиК
сегодня в 17:54
Игра станет честнее.
Shagua
сегодня в 17:54
Там на повторах будет точно видно как же ужасно играют в футбол в России !
cska plus
сегодня в 17:54
Лучше бы с спартаком когда в составе безбородов.
FILL3286
сегодня в 17:51
Питерским нытикам поставили бы лучше)
Барон был бы рад!
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