Систему видеоповторов впервые опробуют в РФПЛ на матче «Краснодар» - «Ахмат»

«Краснодар» сообщил, что система видеоповторов Hawk-Eye будет впервые использована на матче 19-го тура РФПЛ с «Ахматом», который состоится 3 декабря.
Система Hawk-Eye (орлиный глаз) прошедшим летом тестировалась на российском Кубке Конфедераций 2017. 10 специальных камер, установленных по периметру поля стадиона ФК «Краснодар», будут отслеживать ход игры, и в случае возникновения спорных ситуаций главный арбитр прибегнет к видеопомощи (VAR). Разработки системы ранее успешно внедрены в других видах спорта – теннисе, снукере, бадминтоне и крикете.
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