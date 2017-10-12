Рахимов: «Удача, которая была в прошлом году у „Спартака“, в этом сезоне отвернулась»

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов не уверен, что «Спартаку» по силам вернуться в чемпионскую гонку после не самого удачного начала старта сезона:

«Согласен ли с тем, что у „Спартака“ остаются шансы вернуться в чемпионскую гонку? Однозначного ответа я дать не могу. На сегодняшний день отрыв от лидера приличный. И надо брать во внимание то, как играет „Зенит“. Есть еще 18 матчей в запасе, и, конечно, все возможно.

В прошлом году „Спартак“ не был так сильно нагружен другими турнирами. Был недельный цикл. Даже если кто-то пропускал пару дней по причине травмы, он успевал восстановиться к следующей игре. Было кем заменить, скамейка был задействована хорошо. Ну и самое главное - „Спартак“ доигрывал все эпизоды до конца, умирал на поле, много было игр, когда „красно-белые“ выиграли матчи с преимуществом в один мяч. А удача, которая была в прошлом году у „Спартака“, в этом сезоне отвернулась».

Ранее Рахимов опроверг слухи о том, что он вел переговоры со сборной Австрии.

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