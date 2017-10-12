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Рахимов: «Удача, которая была в прошлом году у „Спартака“, в этом сезоне отвернулась»

сегодня, 19:47

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов не уверен, что «Спартаку» по силам вернуться в чемпионскую гонку после не самого удачного начала старта сезона:

«Согласен ли с тем, что у „Спартака“ остаются шансы вернуться в чемпионскую гонку? Однозначного ответа я дать не могу. На сегодняшний день отрыв от лидера приличный. И надо брать во внимание то, как играет „Зенит“. Есть еще 18 матчей в запасе, и, конечно, все возможно.

В прошлом году „Спартак“ не был так сильно нагружен другими турнирами. Был недельный цикл. Даже если кто-то пропускал пару дней по причине травмы, он успевал восстановиться к следующей игре. Было кем заменить, скамейка был задействована хорошо. Ну и самое главное - „Спартак“ доигрывал все эпизоды до конца, умирал на поле, много было игр, когда „красно-белые“ выиграли матчи с преимуществом в один мяч. А удача, которая была в прошлом году у „Спартака“, в этом сезоне отвернулась».

Ранее Рахимов опроверг слухи о том, что он вел переговоры со сборной Австрии.

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Все комментарии
drug01
сегодня в 20:42
Рахимову можно верить-Спартак может сливать воду!
OLESOCC
сегодня в 20:35
Шара кончилась.
kastites
сегодня в 20:32
    vka1970
    сегодня в 20:11
    Что то в этом есть.
    Если вспомнить СКА Хабаровск и что вытворял в раме Довбня...............
    Будем считать, что нас сглазил Байкал и Ерден.
    Один уже версии строит, второй как появится позы строить будет.
    salaga
    сегодня в 20:10
    Чемпионство Спартака это мастерство + удача. Удача отвернулась и осталось мастерство.
    spartak kursk
    сегодня в 20:08
    Действительно,удача отвернулась от Спартака.
    Отвернулась потому, как Спартак не отдал ей должное и возомнил,что чемпионство-заслуга исключительно игроков и тренера.А это далеко не так.
    Нужно поклониться в ножки госпоже удаче, извиниться и попросить её вернуться в стан красно-белых.
    Что для этого нужно?Нужно снова стать единой семьёй и играть на 200% от своих возможностей.Один за всех и все за одного.Только так.
    Ну и пора уже закончить праздновать долгожданный титул.
    Ерден
    сегодня в 20:06
    Просто в РПЛ пришли клубы, что вечно били спартачей - СКА, Тосно, Анжи, Динамо
    Александр Северный
    сегодня в 20:04
    И юбилей не каждый год и выстуапление в ЛЧ показало уровень спартака, примерно ФНЛьный.
    Kuprin
    сегодня в 19:55
    Юбилеи не каждый год!
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