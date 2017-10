Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо во время перерыва на матчи сборных слетал в родной Сетубал.

В портовом городе Португалии была открыта улица в честь именитого наставника.

«Я прилетел в Сетубал, потому что люблю Сетубал. Потому что здесь мои друзья зовут меня Зе, и я могу забыть о прозвище „Особенный“».

Jose Mourinho has road named after him in Setubal - and insists hometown is only place he is 'treated normally' https://t.co/itycElDhke pic.twitter.com/GfeNeyRQ98 — Mirror Football (@MirrorFootball) 3 октября 2017 г.

Недавно в Мадриде появилась улица, названная именем легендарного игрока «Реала» Альфредо Ди Стефано.

