Бушманов: «Жемалетдинов и Мелкадзе ближе всех к основной сборной России»

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов выделил некоторых своих подопечных:

«Эти трое (Мелкадзе, Жемалетдинов и Жигулев) больше всех играют на уровне Премьер-Лиги. Можно к ним прибавить Сашу Зуева, который тоже регулярно играет - в прошлом сезоне в „Крыльях Советов“, сейчас в „Ростове“. Он выглядит немного щупленьким, но это его конституция, он не богатырского телосложения, но у него другие качества - он достаточно быстрый.

Мы достаточно регулярно общаемся со Станиславом Саламовичем, и определять, когда подводить игроков к первой сборной, решать ему. По-моему, Жемалетдинов и Мелкадзе - те футболисты, которые ближе всех к основной сборной, но когда речь идет о молодых игроках, все быстро меняется, кто-то может выстрелить, например, через полгода. В случае с тем же Сашей Головиным никто сначала не понимал, за что его берут (в основную сборную), но прошло время, и все поняли, что это правильный ход. Здесь такая же ситуация».

Напомним, что в своем последнем на данный момент матче на Евро-2019 российская «молодежка» уступила сверстникам из Сербии.

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