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Мостовой: «Стать чемпионом у „Спартака“ вряд ли получится - слишком далеко ушёл „Зенит“»

сегодня, 08:29

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не верит, что «красно-белые» смогут защитить титул чемпионов России в нынешнем сезоне:

«Эмоциональный фон, конечно, сказался на „Спартаке“. При этом я не могу сказать, что структура игры команды изменилась. Они не стали играть хуже. Просто результаты прошлого сезона строились на огромной самоотдаче, стремлении работать и „выжигать“ каждый участок поля. За счет этого они добывали победы на последних минутах или удерживали счет при не самой выдающейся игре. А после чемпионства эмоции выгорели и все эти вытащенные матчи стали превращаться в упущенные победы.

В матче с „Ливерпулем“ „Спартак“ наконец показал то, что он демонстрировал в прошлом сезоне. Если этот настрой „красно-белые“ перенесут на чемпионат России, то шансы зацепиться за первую тройку у них будут. С борьбой за чемпионство уже вряд ли что-то получится - слишком далеко ушел вперед „Зенит“».

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Все комментарии
obana777 ответил cska plus
сегодня в 08:50
cska plus:
Спартаку с этим чемпионством повезло, ждём столетия Симоняна, дай Бог ему здоровья.
ЦСКА с Гинером повезло, деньги были, теперь придется ждать чемпионства пока у него деньги появятся, чтобы новые покупки сделать.
ckori ответил Аксинья
сегодня в 08:50
Аксинья:
Да и у Зенита вряд ли получится - железнодорожный экспресс набрал полный ход...
Я тоже за паровозников-вот играют радостно и побеждают красиво!Успехов им желаю!
Мяучелo ответил Typoк
сегодня в 08:49
Typoк:
Если даже это не повод отправить спартак в ФНЛ, то я уже не знаю что делать
это твоё табло на аватаре?
ckori
сегодня в 08:48
Какая ответственность?Тут надо мастерство и желание!
Мяучелo
сегодня в 08:48
конина вместо того чтобы переживать за стойло знатно полирует блохастым XDDDDDDD
RussianHorse
сегодня в 08:47
Остаться в вышке у спартака вряд ли получится, все таки всего 5 очков от зоны «стыков».
Typoк
сегодня в 08:46
Если даже это не повод отправить спартак в ФНЛ, то я уже не знаю что делать
Мяучелo
сегодня в 08:46
зенит лидирует только из-за слабости конкурентов в этом сезоне.
ckori ответил Т34
сегодня в 08:46
Т34:
Спартаку сейчас не о чемпионстве надо думать, а о налаживании в игре самоотдачи и взаимовыручке на каждом участке поля, причем до последних секунд матча. Время красования собой уже прошло давно. И если они смогут переступить эту черту, то многое может получиться. У Спартака не стоит уже во главе угла чемпионство, из-за упущенного времени и потерянных очков, но есть еще серьезные задачи, которые надо решать положительно, это и Кубок России и удачное выступление в Лиге чемпионов. Это тоже будет не легко, но по силам, если отнестись ответственно, а не так как начали чемпионат.
Особенно в лиге Чемпионов удачно выступить?А как это представляется?Выйти из группы и пролететь первый же матч?Даже нет и в мыслях такого!
cska plus
сегодня в 08:45
Спартаку с этим чемпионством повезло, ждём столетия Симоняна, дай Бог ему здоровья.
ckori
сегодня в 08:43
Согласен с мыслями,но только не про Ливерпуль!Здесь за Спартак играл Ангел хранитель!А так всё как было!В этом сезоне простых игр нет для спартачей!Даже выигрывая по 2-0 они умудряются сдать матч?Так что будем следить,хотя все ждём ЧМ-2018,потомучто это болото-ПЛига надоела-игры ни какой,только разговоры!Да и судьи слабоватые-много ошибок!
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:42
...слишком далеко ушёл Зенит...
...и ещё 5 команд, которые выше Спартака. Это не считая ещё крепких середняков, расположившихся ниже...
Т34
сегодня в 08:40
Спартаку сейчас не о чемпионстве надо думать, а о налаживании в игре самоотдачи и взаимовыручке на каждом участке поля, причем до последних секунд матча. Время красования собой уже прошло давно. И если они смогут переступить эту черту, то многое может получиться. У Спартака не стоит уже во главе угла чемпионство, из-за упущенного времени и потерянных очков, но есть еще серьезные задачи, которые надо решать положительно, это и Кубок России и удачное выступление в Лиге чемпионов. Это тоже будет не легко, но по силам, если отнестись ответственно, а не так как начали чемпионат.
Мяучелo
сегодня в 08:37
кто? какая такая зенит? есть только гос. проект которому место в чемпионате финляндии.
Алексей Буренин
сегодня в 08:35
Конечно и это не обсуждается
Аксинья
сегодня в 08:33
Да и у Зенита вряд ли получится - железнодорожный экспресс набрал полный ход...
Морозовский
сегодня в 08:32
Догонят и перегонят !
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