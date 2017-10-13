Мостовой: «Стать чемпионом у „Спартака“ вряд ли получится - слишком далеко ушёл „Зенит“»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не верит, что «красно-белые» смогут защитить титул чемпионов России в нынешнем сезоне:

«Эмоциональный фон, конечно, сказался на „Спартаке“. При этом я не могу сказать, что структура игры команды изменилась. Они не стали играть хуже. Просто результаты прошлого сезона строились на огромной самоотдаче, стремлении работать и „выжигать“ каждый участок поля. За счет этого они добывали победы на последних минутах или удерживали счет при не самой выдающейся игре. А после чемпионства эмоции выгорели и все эти вытащенные матчи стали превращаться в упущенные победы.

В матче с „Ливерпулем“ „Спартак“ наконец показал то, что он демонстрировал в прошлом сезоне. Если этот настрой „красно-белые“ перенесут на чемпионат России, то шансы зацепиться за первую тройку у них будут. С борьбой за чемпионство уже вряд ли что-то получится - слишком далеко ушел вперед „Зенит“».

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