Губернатор Астраханской области: «Хотим, чтобы Бразилия приехала, тут климат подходящий»

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин заявил, что регион с удовольствием принял бы сборные Бразилии и Аргентины на время чемпионата мира-2018:

«Мы определены Министерством спорта РФ как домашняя территория для команд, которые изъявят желание здесь базироваться, тренироваться, проводить товарищеские матчи. Хотим, чтобы Бразилия приехала, для них климат подходящий. Они, кстати, запросили данные об Астраханской области.

Регион понравился бы и сборной Аргентины, которая смогла бы оценить не только климат природный, но и национальный (в Астраханской области проживают более 140 национальностей)».

Ранее сообщалось, что сборные-участницы чемпионата мира могут определяться с базами для подготовки вплоть до января 2018 года.

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