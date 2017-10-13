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Губернатор Астраханской области: «Хотим, чтобы Бразилия приехала, тут климат подходящий»

сегодня, 10:57

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин заявил, что регион с удовольствием принял бы сборные Бразилии и Аргентины на время чемпионата мира-2018:

«Мы определены Министерством спорта РФ как домашняя территория для команд, которые изъявят желание здесь базироваться, тренироваться, проводить товарищеские матчи. Хотим, чтобы Бразилия приехала, для них климат подходящий. Они, кстати, запросили данные об Астраханской области.

Регион понравился бы и сборной Аргентины, которая смогла бы оценить не только климат природный, но и национальный (в Астраханской области проживают более 140 национальностей)».

Ранее сообщалось, что сборные-участницы чемпионата мира могут определяться с базами для подготовки вплоть до января 2018 года.

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Аксинья
сегодня в 11:45
И бразильских болот малярийный туман
И так много диких "обезьян"...
( в Астрахани всё это есть)
Igo0rek
сегодня в 11:41
Я бы базировался в развитых городах, типа Москвы, Питера и Казани.
008Maximus
сегодня в 11:34
У вас же аэропорта нет!!! О чем ты говоришь)))
RussianHorse ответил Рауль и Зидан
сегодня в 11:30
Рауль и Зидан:
5 лет маленький мост починить не может , зато Бразилию и Агрентину в гости зовет
Там говорят, даже мусор уже не вывозят)
drug01
сегодня в 11:24
Бразилия хочет иметь условия получше
kokshareal
сегодня в 11:17
вот расист
Рауль и Зидан
сегодня в 11:02
5 лет маленький мост починить не может , зато Бразилию и Агрентину в гости зовет
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