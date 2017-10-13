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Ледяхов: «У „Ахмата“ заметен дисбаланс между обороной и атакой»

сегодня, 08:39

Бывший старший тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал изменения, которые произошли с командой после того, как ее возглавил Олег Кононов:

«Чем нынешний „Ахмат“ по стилю, рисунку игры принципиально отличается от прошлогоднего? У „Ахмата“ наблюдаются большие перепады в игре. Есть серьезные проблемы в обороне. В прежние годы был баланс между защитой и нападением. А сейчас его нет. Впереди грозненцы действуют прилично, зато пропускают очень много.

Пока нет четкого рисунка, поэтому и пошли перепады. Плюс сказались травмы. Но главное, на мой взгляд, – дисбаланс между обороной и атакой.

Почему грозненский клуб сделал ставку на бразильцев? Видимо, сказались предпочтения главного тренера команды. У Кононова, если помните, было немало бразильцев и в „Краснодаре“. Не исключаю, что „Ахмат“ взял курс на красивый, техничный футбол».

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Морозовский
сегодня в 08:45
Ставку надо делать только на аргентинцев !
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