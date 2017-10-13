Газизов: «У „Уфы“ есть резервы, чтобы пойти по нарастающей. Всё должно получиться»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил доверие главному тренеру клуба Сергею Семаку, хотя команда на данный момент и находится всего в двух очках от зоны стыковых матчей:

«Хотелось бы набрать больше очков, но имеем то, что заслужили. К 12-му туру многие расклады известны, но такого необычного чемпионата давно не было - сейчас многое неясно. Лидирующая тройка ушла вперед, остальные борются и располагаются очень близко друг от друга.

Есть ли у команды резервы, чтобы пойти по нарастающей? Конечно. Мы верим в то, что делает тренерский штаб. У команды должно все получиться. В футболе сложно оценивать итоги на середине дистанции. Из всей проделанной работы видно далеко не все, но динамика неплохая».

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