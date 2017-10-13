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Чернов: «Конечно, я бы поехал в Англию, если бы Слуцкий позвал меня»

сегодня, 08:14

Защитник «Урала» Никита Чернов, права на которого принадлежат ЦСКА, заявил, что с удовольствием перебрался бы в «Халл Сити», который возглавляет Леонид Слуцкий - бывший тренер игрока в московском клубе: 

«Удивил ли меня отъезд Леонида Слуцкого в Англию? Нет. Он хороший тренер. Наверное, в чемпионате России ему уже поднадоело, и Леонид Викторович чувствовал, что остановился в развитии. Поэтому, скорее всего, и решил ответить на новый вызов.

Слежу ли за результатами „Халл Сити“? Я, конечно, не смотрю каждый матч „Халла“, но подписался на информацию об этой команде. Мне приходят уведомления по итогам каждого матча нового коллектива Леонида Викторовича.

Поехал ли бы в Англию, если бы Слуцкий позвал меня? Конечно! От такого шанса глупо отказываться. Любой на моем месте так бы сделал».

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Все комментарии
ДСА
сегодня в 08:47
Запросто можно найти себе место где-нибудь в Лиге 1 или Лиге 2, тем более что шансы на вылет в Лигу 1 у Халла есть.
ФорвардЪ
сегодня в 08:44
Не возьмет он тебя в Англию... уровень не тот.
Аксинья
сегодня в 08:30
Лёня может быть и взял тебя, но фамилия не очень подходящее...Вот если бы ты был Блейкманн - тогда другое дело...
Дмитрий Аександров
сегодня в 08:27
Какая Англия, у тебя в России проблемы.
Морозовский
сегодня в 08:27
Каждый конь мечтает сбежать из "ЦСКА" и стать англичанином !
Остапчук 67
сегодня в 08:24
Кому ты там нужен.
vashinin
сегодня в 08:23
Леня там сам на птичьих правах.
kastites
сегодня в 08:17
В Англии итак хватает гастробайтеров
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