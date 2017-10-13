Чернов: «Конечно, я бы поехал в Англию, если бы Слуцкий позвал меня»

Защитник «Урала» Никита Чернов, права на которого принадлежат ЦСКА, заявил, что с удовольствием перебрался бы в «Халл Сити», который возглавляет Леонид Слуцкий - бывший тренер игрока в московском клубе:

«Удивил ли меня отъезд Леонида Слуцкого в Англию? Нет. Он хороший тренер. Наверное, в чемпионате России ему уже поднадоело, и Леонид Викторович чувствовал, что остановился в развитии. Поэтому, скорее всего, и решил ответить на новый вызов.

Слежу ли за результатами „Халл Сити“? Я, конечно, не смотрю каждый матч „Халла“, но подписался на информацию об этой команде. Мне приходят уведомления по итогам каждого матча нового коллектива Леонида Викторовича.

Поехал ли бы в Англию, если бы Слуцкий позвал меня? Конечно! От такого шанса глупо отказываться. Любой на моем месте так бы сделал».

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