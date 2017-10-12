Маскерано думает об уходе из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано, который собирается покинуть сборную Аргентины после ЧМ-2018, также раздумывает об уходе из каталонского клуба.

«Совершенно очевидно, что я стал меньше играть в клубе, потому что появились другие футболисты. Я стараюсь быть готовым выйти на поле в любой момент. У меня еще есть контракт с „Барселоной“, но после окончания сезона посмотрим, как нам быть. Я еще ни с кем в клубе это не обсуждал».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте