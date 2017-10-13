Иньеста завершит карьеру в сборной Испании после ЧМ-2018

Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста заявил, что он планирует завершить международную карьеру после ЧМ-2018 в России.

«Существует большая вероятность, что чемпионат мира в России станет последим для меня в составе сборной Испании. Я прекрасно понимаю, что подходит время. Посмотрим, как все будет развиваться», - сказал Иньеста.

Напомним, что Иньеста только недавно вернулся в общую группу «Барселоны» после травмы подколенного сухожилия левой ноги.

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