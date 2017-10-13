Моуриньо: «Против „Ливерпуля“ сыграем в девять нападающих»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо иронично отреагировал на вопрос журналиста о том, стоит ли в матче 8-го тура АПЛ против «Ливерпуля» снова ожидать от манкунианцев «припаркованный автобус», намекая на то, как МЮ действовал против «красных» в минувшем сезоне:

«Сыграем по схеме с одним защитником, не переживайте.

Один игрок останется сзади, а мы опробуем новую схему, видоизменим „дубль-вэ“ и сыграем в девять нападающих. Не переживайте по поводу того, что игра может получиться закрытой».

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