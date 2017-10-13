Гвардиола: «Агуэро может сыграть завтра со „Сток Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что форвард Серхио Агуэро готов принять участие в предстоящем матче чемпионата Англии со «Сток Сити».

«Агуэро накануне провел свою первую тренировку после возвращения в строй. Конечно, он еще не готов на все сто процентов, но я не исключаю, что он может сыграть в предстоящей игре со „Сток Сити“. Посмотрим. В любом случае мы рады, что он вернулся в строй», - сказал Гвардиола.

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