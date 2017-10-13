Клопп: «Матч „Ливерпуль“ - МЮ – один из самых особенных в мировом футболе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп находится в предвкушении матча 8-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед»:

«Мы знаем, что у соперника классная команда. Но все равно настроены оптимистично. С нетерпением ждем матча. Это одна из самых особенных игр в мировом футболе.

Для нас это большой, очень большой шанс. Наши выступления не столь плохи, как об этом говорят люди. Мы не столь слабы, чтобы не иметь шансов в матче против МЮ.

Мы сыграем на своем стадионе, на „Энфилде“, это будет первая игра после открытия трибуны имени Кенни Далглиша, и мы намерены использовать этот импульс».

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