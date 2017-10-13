Почеттино: «После ярких побед Гвардиоле сложно оставаться джентльменом»

Главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино вывела из себя реплика наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который ранее, перечисляя претендентов на победу в АПЛ, назвал «шпор» «командой Харри Кейна»:

«Я знаю Пепа. После ярких побед ему сложно держать себя в руках и оставаться джентльменом.

Его фраза многим показалась неуважительной. Когда он тренировал „Барсу“, я никогда не позволял себе говорить „команда Месси“.

Это печальный комментарий, игроки смеются над ним. Если вы тренер, то должны проявлять больше уважения, разве не так? Быть выше этого».

Напомним, сегодня Кейна признали лучшим игроком Премьер-Лиги в сентябре.

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