Ракитич: «Сборная Хорватии хочет быть в России»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич считает, что тот факт, что «шашечные» будут сеяными при жеребьевке стыковых матчей, а значит, избегут встреч с итальянцами, швейцарцами и датчанами, не играет большой роли:

«Это имеет значение только в том случае, если вы выйдете на чемпионат мира. Конечно, вы будете чувствовать себя спокойнее, если будете знать, что вам не придется играть против Италии или Швейцарии. Но нас в любом случае ожидают два матча, в которых придется ходить по острию ножа. Если мы не выйдем на чемпионат мира, то все это не будет иметь никакого значения.

Нужно отбросить идею о том, что кто-то является фаворитом. Важно лишь тщательно подготовится и быть предельно сосредоточенными в матчах с любым соперником. Мы хотим быть в России и не должны забывать об этом».

Отметим, что жеребьевка стыковых матчей состоится в Цюрихе 17 октября.

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