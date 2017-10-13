Конте: «Главное, чтобы Мусонда фокусировался на игре, а не на соцсетях»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал недовольство полузащитника «синих» Шарли Мусонды. Бельгиец, напомним, пожаловался на недостаток игровой практики в одной из соцсетей.

«История Кристенсена может послужить хорошим примером Мусонде. После двух лет, проведенных в аренде, Андреас стал игроком, который готов играть за „Челси“.

У Шарли еще будут возможности проявить себя. У нас в команде лишь три игрока, действующих на позиции „десятки“. Он сможет доказать, что достоин играть, я в этом уверен. Это талантливый игрок. Главное, чтобы он фокусировался на игре, а не на соцсетях.

Я поговорил с ним, и Шарли понял свою ошибку».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте