Лунев: «Здорово, что Россия сыграет против таких команд, как Испания и Аргентина»

Вратарь питерского «Зенита» и сборной России Андрей Лунев поделился ожиданиями от товарищеских матчей с командами Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября).

«Здорово, что сборная России сыграет против таких команд, как Испания и Аргентина. Сложно выбрать, против кого хочется сыграть больше. Обе сборные – это топ-уровень с кучей звёздных и сильных игроков. У Аргентины есть Месси, в Испании тоже полно классных футболистов. Обе сборные крутые.

Я бы хотел сыграть против каждой команды, но решать будет главный тренер национальной сборной. Хорошо, что у России будут такие сильные соперники. Это будет великолепное зрелище», — сказал Лунев.

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