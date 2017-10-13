Российские каналы всё ещё не договорились с ФИФА о покупке прав на показ матчей мундиаля

Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман заявил о том, что консорциум «2Спорт2», в который входят Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ», все еще не договорился с ФИФА о покупке прав на показ матчей чемпионата мира 2018 года:

«К сожалению, переговоры находятся на той же стадии, они не продвинулись. В чем проблема? В том же, в чем и была, - в условиях. Пока мы в поиске компромисса».

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