Сборная России проведет товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией

Российский футбольный союз подтвердил информацию о том, что сборная России наметила дружеские встречи с Аргентиной и Испанией. Оба матча пройдут в ноябре.

11 числа подопечные Станислава Черчесова сразятся с аргентинцами, а 14 ноября — с испанцами. О местах и времени проведения РФС сообщит дополнительно, однако известно, что оба поединка состоятся в России.

Организация отмечает, что этими играми национальная сборная России завершит программу контрольных матчей в 2017 году.

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