«Матч ТВ» рассматривает возможность показа жеребьёвки чемпионата мира

В пресс-службе «Матч ТВ» сообщили о том, что телеканал работает над приобретением прав на показ церемонии жеребьевки финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года, которая состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце:
«„Матч ТВ“ рассматривает возможность показа жеребьевки чемпионата мира, в данный момент находимся в процессе переговоров».
Ранее стало известно, что российские каналы всё ещё не договорились с ФИФА о покупке прав на показ матчей чемпионата мира.
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Отправьте тогда уж Черданцева с перископом или инстой, пусть прямую трансляцию через приложения ведет.
Отправьте тогда уж Черданцева с перископом или инстой, пусть прямую трансляцию через приложения ведет.
Если получили ЧМ, то и жеребьевку нужно показать.
Если получили ЧМ, то и жеребьевку нужно показать.