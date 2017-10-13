М’Вила отказался от разрыва контракта с «Рубином» за 5 млн евро

Известный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что казанский «Рубин» предлагал Янну М’Виле 5 миллионов евро за разрыв контракта, но футболист отказался.

«М'Вила получает 6 миллионов евро в год. 3 миллиона – это зарплата, еще 3 – ежегодный бонус ему. Руководство клуба предлагало ему за разрыв контракта бонус в размере 5 миллионов евро. Он не согласился, потому что его контракт рассчитан на три года», – рассказал Арустамян.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте