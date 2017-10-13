Полоз: «Сыграть против Месси будет особенно интересно»

Нападающий питерского «Зенита» и сборной России Дмитрий Полоз поделился ожиданиями от товарищеских матчей с командами Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября).

«Я позитивно отношусь к тому, что будем играть против Испании и Аргентины. Мне нет разницы, против кого выходить. Хочется попробовать свои силы как с испанцами, так и с аргентинцами. Это хорошие сборные, которые показывают качественный футбол. Что касается приезда Месси, то с ним сыграть будет особенно интересно. Он ещё лет пять назад доказал всем, что является одним из величайших игроков», — сказал Полоз.

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