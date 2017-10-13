Анохин: «Испания и Аргентина приедут в Россию с сильнейшими составами»

Вице-президент РФС Сергей Анохин рассказал о грядущих товарищеских матчах сборной России с Аргентиной и Испанией, и отметил, что соперники выйдут на поле сильнейшими составами:

«Это очень серьезные соперники, мы хотели увидеть именно таких соперников, мы обещали их привезти. Такие матчи помогут нам качественно подготовиться к чемпионату мира. Интерес публики и так очень высокий, нам очень приятно, что Испания и Аргентина приедут в сильнейших составах, нас ждут аншлаги на этих матчах и, надеюсь, в будущем.

Афишировать проведение игры в „Лужниках“ пока не стоит, но мы на это очень надеемся. „Лужники“ - это самое яркое место на футбольной карте страны, поэтому было бы хорошо сыграть именно там. Весной обязательно привезем еще топ-соперников для сборной».

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