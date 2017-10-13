На «Мордовия-Арена» начался монтаж кресел

Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Леонид Ставицкий проинспектировал ход сооружения стадиона «Мордовия-Арена». На стадионе полным ходом идет внутренняя отделка, а также начался монтаж зрительских кресел. Кроме того, активно благоустраивается прилегающая территория.

Напомним, что открытие стадиона состоится в декабре текущего года. Тестовый поединок запланирован на 21 апреля 2018 года.

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