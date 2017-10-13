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Россия. 2-й дивизион. Запад 2017/2018, 13 тур
18:00 71’ Смоленск 1:3 Торпедо Вл
19:00 28’ Казанка 0:0 Велес
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 14 тур
14:00 Матч завершен КС-2 0:3 Волга Ул
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
19:30 сегодня Ахмат -:- Спартак М
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 13 тур
15:00 Матч завершен Динамо М (мол) 3:0 СКА-Хабаровск (мол)
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Матч «Ахмат» - «Спартак» станет 100-м на «Ахмат-Арене»

сегодня, 19:09
АхматАхмат-:-СпартакСпартак19:30 Не начался

Матч 13-го тура РФПЛ «Ахмат» - «Спартак» станет сотым для грозненцев на «Ахмат-Арене». Напомним, что первый футбольный матч на «Ахмат-Арене» состоялся 11 мая 2011 года в день торжественного открытия стадиона. Тогда команда «Кавказ», капитаном которой был Глава ЧР Рамзан Кадыров, победила «Сборную Мира» со счетом 5:2. За «Сборную Мира» играли звезды мирового футбола Диего Марадона, Луиш Фигу, Алессандро Костакурта, Фабьен Бартез, Робби Фаулер и другие.

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Все комментарии
Остапчук 67
сегодня в 19:28
Нужно отметить юбилей хорошей игрой.
"Спартаку" желаю взять пример с молодежки и победить!!!
Самовлюблённый Конь
сегодня в 19:19
ахмат на ахмате и ахматом погоняет...
ДАША Д
сегодня в 19:16
Юбилеи в последнее время не удаются
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