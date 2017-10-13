Матч «Ахмат» - «Спартак» станет 100-м на «Ахмат-Арене»

Матч 13-го тура РФПЛ «Ахмат» - «Спартак» станет сотым для грозненцев на «Ахмат-Арене». Напомним, что первый футбольный матч на «Ахмат-Арене» состоялся 11 мая 2011 года в день торжественного открытия стадиона. Тогда команда «Кавказ», капитаном которой был Глава ЧР Рамзан Кадыров, победила «Сборную Мира» со счетом 5:2. За «Сборную Мира» играли звезды мирового футбола Диего Марадона, Луиш Фигу, Алессандро Костакурта, Фабьен Бартез, Робби Фаулер и другие.

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