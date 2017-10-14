Дзадза: «Мората мне как брат»

Форвард «Валенсии» Симоне Дзадза рассказал о своей дружбе с нападающим «Челси» Альваро Моратой:

«Он мне как брат, мы часто общаемся. Эта дружба зародилась, когда он играл в „Ювентусе“, а я сидел на скамейке. Не могу его за это ненавидеть.

На самом деле, я даже со своей девушкой Кьярой познакомился благодаря Альваро и его жене. Поначалу было непросто завоевать ее расположение, но, к счастью, все сложилось хорошо и теперь мы вместе».

Также Дзадза отметил, насколько важным для него оказался переход в «Валенсию».

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