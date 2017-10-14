Дзадза: «Переход в „Валенсию“ стал переломным моментом в моей карьере»

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза отметил, что трансфер из «Ювентуса» в испанский клуб сильно изменил его карьеру в лучшую сторону:

«Переход в „Валенсию“ стал настоящим переломным моментом в моей карьере. Я демонстрирую здесь свои лучшие качества.

Гол, который я забил „Реалу“ [в прошлом сезоне] был самым красивым моим голом здесь. Но о нём и так уже было много сказано, и это давняя история. Теперь мне нужно забить ещё один такой мяч».

На данный момент на счету Дзадзы 6 забитых мячей в 7 матчах Примеры текущего сезона.

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