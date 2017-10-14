«Томь» обыграла «Факел» с минимальным счетом

В матче 18-ого тура ФНЛ «Томь» принимала у себя в гостях «Факел». Напомним, что «Томь» испытывает финансовые проблемы и имеет небольшие задолженности перед игроками.
Томск. Стадион «Труд».
«Томь» – «Факел» – 1:0
Голы: Пулжич Анте 32.
«Томь»: Шафинский, Иванов, Зуйков, Пулжич, Микуцкис, Деобальд (Гирдвайнис 88), Гвинейский (Макурин 66), Сасин (Большунов 85), Померко, Войдель, Саная.
Главный тренер: Валерий Петраков.
«Факел»: Федоров, Мустафин (Семенов 46), Осипенко, Хайманов, Лукьяновс, Амбарцумян, Каюмов, Ушаков (Шарифи 46), Молодцов, Мичуренков, Сердюк (Чхапелия 69).
Главный тренер: Павел Гусев.
Предупреждения: Осипенко 18, Сасин 63, Амбарцумян 88.
Судья: Михаил Вилков.
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