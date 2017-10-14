Козлов: «Истинные болельщики „Динамо“ сегодня были на стадионе»

Защитник «Динамо» Алексей Козлов прокомментировал забитый гол и сегодняшнюю обстановку на матче со «СКА-Хабаровск».



«Мы давно не забивали. То, что я сегодня забил, - удачное стечение обстоятельств, не более того. Была прекрасная передача от Александра Ташаева, мне оставалось только замкнуть. Ворота передо мной. Естественно, там есть вратарь, но так получилось, что попал в ближний угол, под опорную ногу.



Что касается малочисленной аудитории, когда команда проигрывает - это плохо, болельщиков меньше. Но истинные болельщики, кто действительно переживает за „Динамо“, они были все сегодня здесь. Мы будем хорошо играть, выигрывать - придёт и больше народу. Также нужно учитывать, что сегодня холодно и дождь, это тоже влияет. Но для футбола сегодня вообще замечательная погода, нам отлично игралось».



Матч 13-ого тура РФПЛ «Динамо» - «СКА-Хабаровск» посетило всего 3632 зрителя.

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