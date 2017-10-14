У Кавани травма ноги, Мотта повредил колено

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери рассказал о состоянии своих игроков Тиаго Мотты и Эдинсона Кавани, которые пропустили последний матч парижан с «Дижоном» (2:1).

«У Кавани были проблемы с ногой еще после прошлого матча с „Бордо“. Боль в ноге преследовала его и во время матчей за сборную и на вчерашней тренировке. У Мотты уже две недели травмировано колено. В четверг он закончил тренировку с небольшим дискомфортом, так что мы дали ему отдохнуть. Мы посмотрим, сыграют ли они в среду с „Андерлехтом“. Будем исходить из того, как пройдут эти дни до матча».

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