Карвахаль может приступить к тренировкам уже до конца этой недели

Врачи «Реала» вылечили Дани Карвахаля, который страдал от инфекции в перикарде. Сообщается, что игрока удалось поставить на ноги с помощью антибиотиков и аспирина.
Тем не менее, 25-летний футболист остается под присмотром клубных докторов.
Сроки возвращения Карвахаля не называются, но в прессе появились предположения о том, что игрок сможет возобновить тренировки уже на этой неделе.
Напомним, первоначально ожидалось, что Карвахаль вернется на поле ближе к декабрю.
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