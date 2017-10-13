Карвахаль может приступить к тренировкам уже до конца этой недели

Врачи «Реала» вылечили Дани Карвахаля, который страдал от инфекции в перикарде. Сообщается, что игрока удалось поставить на ноги с помощью антибиотиков и аспирина.

Тем не менее, 25-летний футболист остается под присмотром клубных докторов.

Сроки возвращения Карвахаля не называются, но в прессе появились предположения о том, что игрок сможет возобновить тренировки уже на этой неделе.

Напомним, первоначально ожидалось, что Карвахаль вернется на поле ближе к декабрю.

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