Карвахаль может приступить к тренировкам уже до конца этой недели

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Польша. Экстракласса
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Россия. 2-й дивизион. Запад 2017/2018, 13 тур
18:00 сегодня Смоленск -:- Торпедо Вл
19:00 сегодня Казанка -:- Велес
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 14 тур
14:00 45’ КС-2 0:1 Волга Ул
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
19:30 сегодня Ахмат -:- Спартак М
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 13 тур
15:00 сегодня Динамо М (мол) -:- СКА-Хабаровск (мол)
Франция. Лига 1 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Лион -:- Монако
  • Главные новости
  • Все новости
13:30
Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 25 октября18
11:15
Роналду лоббирует переход Де Хеа в «Реал»42
10:37
Воронин: «Сборную России критикуют? Она уже к этому привыкла»30
10:13
Месси стоит перед выбором: перейти в «Ман Сити» или продлить контракт с «Барселоной»74
08:52
Ф. Луис: «Месси так хорош, что смог бы привести к чемпионству и посредственную команду»96
14:54
Орбан продлил контракт с «РБ Лейпциг»0
14:12
Кейну осталось ещё раз выиграть награду лучшему игроку месяца, чтобы повторить рекорд АПЛ3
13:50
Васин и Головин не помогут ЦСКА в матче с «Краснодаром»29
13:45
Насри: «Футбол - это мир лицемеров»7
13:26
Кейн - лучший игрок Премьер-Лиги в сентябре8
13:19
Бушманов: «Жемалетдинов и Мелкадзе ближе всех к основной сборной России»4
13:06
Далич: «Если бы собирал команду мечты, включил бы в неё 11 Манджукичей»1
12:56
Гвардиола - тренер месяца Премьер-Лиги в сентябре11
12:47
Бубнов: «„Краснодар“ – фаворит в матче с ЦСКА»30
12:43
5 игроков сборной Эквадора дисквалифицированы за побег из отеля перед матчем с Аргентиной14
12:31
Слуцкий: «У „Норвича“ нет слабых мест, „Халл“ ожидает сложный матч»9
11:53
Кубок мира гостит в Калининграде2
11:43
Юнузович завершил выступления в сборной Австрии2
11:34
«Ахмат» и «Спартак» определились с комплектами формы на предстоящий матч34
11:24
«Ньюкасл» выкупил у дортмундской «Боруссии» права на полузащитника Мерино3
10:57
Губернатор Астраханской области: «Хотим, чтобы Бразилия приехала, тут климат подходящий»13
10:50
Венгер ответил Мерсону4
10:29
Сампаоли: «Видаль не контролирует свою тягу к алкоголю, Санчес ни с кем не разговаривает»14
10:03
У Левандовски есть вопросы к распределению мест при голосовании за «Золотой мяч»17
09:49
Билич: «Харт недооценён»2

Карвахаль может приступить к тренировкам уже до конца этой недели

сегодня, 14:03

Врачи «Реала» вылечили Дани Карвахаля, который страдал от инфекции в перикарде. Сообщается, что игрока удалось поставить на ноги с помощью антибиотиков и аспирина.

Тем не менее, 25-летний футболист остается под присмотром клубных докторов.

Сроки возвращения Карвахаля не называются, но в прессе появились предположения о том, что игрок сможет возобновить тренировки уже на этой неделе.

Напомним, первоначально ожидалось, что Карвахаль вернется на поле ближе к декабрю.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
zakirjan_87
сегодня в 14:18
Просто классная новость! Дай Бог чтобы у Дани было все хорошо!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100