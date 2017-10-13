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«Челси» потерял Канте на три недели

сегодня, 15:56

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подтвердил информацию о том, что клуб на три недели лишился помощи полузащитника Н'Голо Канте, который повредил заднюю поверхность бедра, выступая за сборную Франции в отборочном матче ЧМ-2018 с Болгарией:

«Это большая потеря для нас, ведь мы знаем, насколько Н'Голо важен для команды. У нас нет другого игрока с такими характеристиками.

Вероятно, нам придется приспосабливаться и ставить на позицию Канте кого-то из защитников».

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Все комментарии
alexov222
сегодня в 16:15
Паласам это не поможет)
blackhard
сегодня в 16:13
Это Мусонда накаркал >_
DVoxNN
сегодня в 16:05
Потеря очков неизбежна
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