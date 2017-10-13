Вернер восстановился от травмы и сыграет с дортмундской «Боруссией»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер получил мышечную травму шеи, находясь в расположении сборной Германии. Футболисту на восстановление понадобилось 10 дней, сейчас он полностью готов к субботней схватке с дортмундской «Боруссией». Об этом сообщил наставник действующего вице-чемпиона Германии Ральф Хазенхютль:

«Вернер еще вчера тренировался и даже играл головой. Шейный позвонок проблем не вызвал. Физически Тимо находится в превосходной форме, и могу вас заверить, что он появится в нашем составе».

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