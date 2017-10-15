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МЮ и «Манчестер Сити» интересуются защитником «Эспаньола» Мартином

сегодня, 11:52

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» зимой попробуют заполучить перспективного защитника «Эспаньола» Аарона Мартина.

Сумма отступных в контракте 20-летнего игрока составляет 30 млн евро, и каталонцы хотят стать богаче именно на эту сумму. Сообщается, что «Манчестер Сити» летом предлагал за левого защитника 20 млн, но получил отказ, а теперь вновь обратил взор на Мартина, так как левый бек «горожан» Бенжамин Менди выбыл на очень долгий срок.

В июне клаусула Мартина увеличится до 40 млн евро, а его контракт будет автоматически продлен до 2022 года. «Эспаньол» в случае продажи игрока собирается приобрести замену, но потратить на неё всего 3 или 4 млн евро.

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