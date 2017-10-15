«Ливерпуль» и «Барселона» поспорят за ван Дейка

Как сообщают СМИ, «Ливерпуль» и «Барселона» заинтересованы в приобретении защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка. Утверждается, что скауты «Барселоны» активно наблюдают за 26-летним игроком, и каталонский клуб уже готов предложить £50 млн за игрока. Помимо этого, «Ливерпуль» также продолжает предпринимать попытки заключить контракт с игроком. Вполне вероятно, что Вирджил ван Дейк покинет «Саутгемптон» в это зимнее трансферное окно.

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