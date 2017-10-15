«Арсенал» и «Тоттенхэм» следят за Марезом

Как сообщают СМИ, «Арсенал» и «Тоттенхэм» рассматривают возможность приобретения нападающего «Лестера» Рияда Мареза. Утверждается, что «Тоттенхэм» намерен усилить линию атаки уже в это зимнее трансферное окно, а Марез отлично впишется в коллектив под руководством Маурисио Почеттино. А главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер два года назад уже был заинтересован в покупке Рияда, и теперь может вернуться к попытке приобрести игрока.



Ранее было известно, что Рияд Марез намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

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