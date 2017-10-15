«Арсенал» и «Тоттенхэм» следят за Марезом

Как сообщают СМИ, «Арсенал» и «Тоттенхэм» рассматривают возможность приобретения нападающего «Лестера» Рияда Мареза. Утверждается, что «Тоттенхэм» намерен усилить линию атаки уже в это зимнее трансферное окно, а Марез отлично впишется в коллектив под руководством Маурисио Почеттино. А главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер два года назад уже был заинтересован в покупке Рияда, и теперь может вернуться к попытке приобрести игрока.
Ранее было известно, что Рияд Марез намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
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Сон хорош, но он не всегда попадает в ритм команды. Есть матчи когда глаз не налюбуются его игрой, но есть и другие.....
Ламеле я не верю. Поч пытался его "чисто по братски, по аргентински" влить в коллектив, по моему не получилось. Не наш уровень, однозначно.
Заха ? Почему нет ? Вон вчера какой гол "пенсам" заколотил - загляденье !!!)))
Мне Махрез нравится. В этом сезоне смотрел 3 матча "лис" и во всех он тащил команду.
Сон хорош, но он не всегда попадает в ритм команды. Есть матчи когда глаз не налюбуются его игрой, но есть и другие.....
Ламеле я не верю. Поч пытался его "чисто по братски, по аргентински" влить в коллектив, по моему не получилось. Не наш уровень, однозначно.
Заха ? Почему нет ? Вон вчера какой гол "пенсам" заколотил - загляденье !!!)))
Мне Махрез нравится. В этом сезоне смотрел 3 матча "лис" и во всех он тащил команду.