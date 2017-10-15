Калешин: «„Краснодару“ нужны три-четыре футболиста европейского уровня»

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин рассказал, чего не хватает «горожанам» для успешных выступлений.



«Нужны три-четыре футболиста европейского уровня. Такие, как Промес и Фернанду, например. Но это огромные затраты, да и ФФП необходимо учитывать. Кстати, сейчас у „Краснодара“ очень короткая скамейка. Среди защитников конкуренции вообще фактически нет. Можно лишь позавидовать Манчини, у которого в „Зените“ игроков на два состава».



«Краснодар» впервые в истории проиграл 4 официальных матча кряду.

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