Матч против «Ростова» стал для Канунникова 100-м в составе «Рубина»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников провел 100-й матч в составе казанской команды. Юбилейной для форварда стала игра 13-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:0).
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Нападающий «Рубина» Максим Канунников провел 100-й матч в составе казанской команды. Юбилейной для форварда стала игра 13-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:0).
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